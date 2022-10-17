中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增28,847例COVID-19確定病例，分別為28,806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，與昨日相比新增的確診數較少，與上周同天新增的確診數相比減少10.2%，這是好的發展、趨勢，但現在還在高原期，疫情還需要再多加觀察。

指揮中心表示，今日新增之28,806例本土病例，為13,399例男性、15,389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,540例)，臺中市(3,458例)，桃園市(3,359例)，高雄市(3,178例)，臺北市(2,836例)，臺南市(2,289例)，彰化縣(1,620例)，屏東縣(933例)，新竹縣(746例)，雲林縣(667例)，苗栗縣(658例)，新竹市(589例)，宜蘭縣(502例)，嘉義縣(490例)，南投縣(461例)，基隆市(388例)，花蓮縣(378例)，嘉義市(279例)，臺東縣(192例)，金門縣(110例)，澎湖縣(108例)，連江縣(25例)。

死亡個案方面，指揮中心說明，今新增的53例年齡介於50至90多歲，大多有慢性病，中重症個案則新增一例MIS-C，為6歲無慢性病男童，曾打過2劑疫苗，10月1日確診，10月11日起陸續發燒、紅疹、腹痛，10月14日至急診，檢查有發炎指數升高，懷疑MIS-C住院治療，目前仍住在一般病房。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為21例男性、20例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國及韓國(各1例)移入，另39例感染國家調查中。入境日期介於今年9月16日至10月16日。