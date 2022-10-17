中共總書記習近平在北京人民大會堂做20大報告中，涉台部分完整的書面報告提及，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業」。

習近平特別強調「新時代黨解決台灣問題的總體方略」一直被台灣所忽視，大家所關注的是他口頭並未提及「九二共識」，但根據完整的書面報告，內容仍有九二共識。

中共第三個決議提出「方略」

那麼什麼是「新時代黨解決台灣問題的總體方略」呢？這個「方略」是在2021年11月8日至11日於北京舉行的中共19屆6中全會期間，中共中央政治局常委成員進行投票程序決定。這次會議批准中共「第三個決議」，其中將 「中國完整統一」描述為中共的「歷史使命」。

該決議首次明確提出 「新時代黨解決台灣問題總體方略」，主要是：「習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

至於「方略」的內涵，中國涉台學者王英津歸納出12項重點，包括：一，以黨的領導為根本。二，以人民為中心。三，以新理念為引領。四，以一個中國原則為基礎。五，以「一國兩制」為統一架構。六，以結束政治對立實現政權統一為目標。七，以民族偉大復興為終極指向。八，以交融發展為推力。九，以協商談判但不承諾放棄使用武力為手段。十，以反對台獨和外部干涉為要務。十一，以國家實力為後盾。十二，以法治為保障。

如果再以2022年1月中旬，中共官媒《人民日報》以「五組關鍵詞讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」為例，那麼這五組關鍵詞主要如下：一、國家統一、民族復興。二、結束政治對立、實現持久和平。三、寄希望於台灣人民、反對台獨分裂。四、融合發展、共同市場。五、文化傳承、心靈契合。

綜合兩者的看法，那麼中共這個「方略」，主要還是堅持「統一、和平、反獨、促融與心靈契合」。這跟過去習近平一直強調對台策略並沒有多大的改變。習近平在20大報告中重提「新時代黨解決台灣問題總體方略」，可見大陸對台政策並未因為今年8月份高強度的圍島軍演有所影響。至於聲明不對台放棄使用武力，也是老生常談，從16大以來就已經開始使用這句話了。

值得注意的是，陸委會日前研判20大之後，中共會加強對台「促融」，依照「方略」來看，應該是準確的判斷，只是手段為何，這是台灣該留意的事。

使用武力操作對台政策

一般而言，對台策略的使用，也是一種外交工具的操作，一國使用外交工具，可硬可軟，硬的部分就是「武力當成政治工具使用」，這是美國最常使用的政策工具。大陸現在也強調「以實力說話」，可見使用武力對台也可能是一種政策工具的選項，那麼武力和促融又有何關係呢？

這其實就如蔡英文總統在雙十國慶所說：「兵戎相見絕對不是兩岸選項」，既然民進黨政府不想要「兵戎相見」，那麼中共很可能還是會加強武力的使用，讓蔡政府在武力和融合之間作選擇，所以武力也將成為20大以後中共對台「促融」的工具之一。

從這個面向來看，不要天真的以為習近平強調「融合發展、心靈契合」就不會使用武力。畢竟，過去類似對台祭出31項惠台措施等，都被民進黨給汙名化，如果認為20大之後中共還會對台施惠，那是過去式，未來的促融工具恐怕只會有持續不斷的武力使用，兩岸要回復到沒有武力威脅前的和平相處階段，恐怕只有民進黨接受九二共識了。

所以國安局長陳明通在立法院備詢時說，2027年以前大陸不會使用武力攻台，這絕非誤判，但是不攻台，不等於不使用武力，20大以後，大陸對台武力的使用，應該是要看美台關係的溫度來觀察，美台關係越升溫，大陸的武力就可能越升高，反之亦然。所以，兩岸關係的和與戰，還是存在民進黨政府的一念之間。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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