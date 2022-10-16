中共二十大報告中，台灣最關心的是大陸對台政策、兩岸關係部分。根據大陸國家主席習近平16日在大會上宣讀的報告要點，二十大後中共對台政策並未發生本質的變化，尤其是「軟多於硬」的涉台談話基調，或有意主動降溫外界對所謂「2027武統時間表」的猜測，重申和平發展、和平統一路線的穩定性。

依據大陸官媒新華網的表述，習近平宣讀的內容只是報告要點，並非報告全文，因而談及台灣的內容也屬於「摘要」，也就是涉台部分的重點。略顯意外的是，「一個中國」、「九二共識」雖在報告全文中出現，但未在習近平選讀的要點提及，而「一國兩制台灣方案」則未在報告中出現。上述動作背後的政治意涵如何，值得注意和觀察。

從二十大報告整體架構和篇章布局來看，中共對台工作部分沿襲了慣例，在前半部分簡述對過去5年、10年的工作回顧，在後半部分對未來5年工作的分點部署中，與港澳工作歸為一類展開論述。對台部分並未刻意「拔高」，儘管報告重申統一「是民族復興必然要求」，也喊話統一「要實現、能實現」，但報告首次提出「以中國式現代化推進民族復興」作為「中心任務」，和過去40年「以經濟建設為中心」一脈相承，說明大陸促統目標不會變，卻未設下時間表。

過去一段時間，外界對中共二十大對台部分議論、猜測最多的，集中於是否會在報告中就「新時代解決台灣問題總體方略」提出新論述。事實證明，二十大報告雖然提到「總體方略」的概念，但這是作為一個概括性的名詞出現，沒有如外界預想般具體介紹方略內容。換言之，所謂「總體方略」並非什麼新戰略，仍然是以2019年《習五條》為綱領的既有對台方針，因而二十大報告對台部分只是著墨於未來如何貫徹既有方針，而非提出新論述。

在上述背景下，二十大報告對台部分的看點就在於，習近平選讀的涉台要點突出哪些部分、強調哪些元素，以及期待獲得哪些效果。透過報告全文與選讀要點的對比，可以發現，習近平以「總體方略」開場之後，跳過了一國兩制、九二共識、各黨派協商等既有方針的重申，直接跳到了「我們始終尊重、關心、關愛、造福台灣同胞」，並表態將繼續促進兩岸交流合作、心靈契合。這個訊號表明，無論兩岸情勢有多嚴峻、緊張，大陸還是願意推動兩岸交流，對台灣民眾釋出善意。

蔡總統在國慶演說中，重申具有兩國論性質的「四個堅持」，但也表示願意恢復兩岸民間交流以舒緩台海緊張。而此次習近平在二十大上，亦未刻意強調報告中政治框架性的對台概念或表述，反而突出了兩岸交流合作、心靈契合等軟性表述，至少在眼前，兩岸領導人形成了「共同維護兩岸交流」的默契，下一步雙方如何抓住疫後解封契機共同付諸實踐，才是更重要的問題。

習近平在報告中提醒中共黨代表「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，預示著未來5年內台海情勢肯定不會平靜，但如果兩岸有意重啟交流、化解敵意，回歸和平發展仍有轉圜空間。（作者為智庫研究員）