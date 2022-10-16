中共二十大今(16)日上午在北京人民大會堂開幕，習近平總書記在開幕會上作口頭報告，其中提到堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一，強調台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，但決不承諾放棄使用武力；民進黨新北市長候選人林佳龍對此表示，台灣主權是台灣人民的，台灣未來前途也只有台灣人民能夠決定，我們不接受一個中國、九二共識，或是其他把台灣視為中國的一部分的主張。

林佳龍表示，習近平在20大的政治報告裡面提到對台的工作，很確定把對台的關係，已經定調反分裂、反干涉的一個鬥爭，也就是把兩岸關係當作敵我矛盾，這個就變成衝突，我們台灣是不可能在主權問題上妥協，因為沒有主權也就沒有產權跟人權。

他說，今天也在報刊發表一篇，對馬斯克言論的做一個謬論的批判，也提出回應習近平我們的立場，那特別是因為習近平領導的中國政權，把台灣當做中國不可分割的一部分；對台灣人來講，必須堅定台灣主權是台灣人民的，台灣的未來前途也只有台灣人民能夠來決定，「我們不接受一個中國、九二共識，或是其他把台灣視為中國的一部分的主張」。

林佳龍表示，中共已經文攻武嚇、滲入到台灣去操縱我們的國內政治，因此年底九合一的選舉，就是一個國際上在觀察的，重要的一個指標，就是台灣民意到底是對於習近平、20大以及對台政策反應是什麼？

他指出，所以我們一定要全力支持能夠捍衛台灣主權的政黨，就是民主進步黨，來支持民進黨提出的候選人，特別是在大台北地區、新北市，每一位參選的人，都應該在台灣主權地位的問題上，清楚地表示立場。

林佳龍說，自己很清楚，但國民黨的新北市長侯友宜，在這問題上一再迴避，特別對國民黨副主席夏立言受國民黨主席朱立倫組團去中國這件事情上，我們看到國民黨已經失去了站在台灣主權的立場，侯市長也同樣是國民黨立場。

他強調，很期待年底選舉選民檢視政黨跟他的候選人在國家定位上面的立場，我們要捍衛台灣主權、反對中國對台灣問題，以及所謂統一政策的白皮書，我們才能夠有主權、有產權、有人權，而民主就是我們用人民作主來捍衛跟伸張台灣的產權、主權與人權。