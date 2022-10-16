這周末民進黨新北市長候選人林佳龍行程滿檔，今(16)日更不約而同與新北市長侯友宜在新莊棒球場周邊舉辦造勢活動，頗有互相較勁的意味，對於新北市長侯友宜稱對手是自己，林佳龍則稱，侯友宜的對手確實是自己，因為他都不敢承諾選上新北市長會再做滿4年，「口上說好好做事，心裡想的卻是2024」。

林佳龍表示，新莊是新北的副都心，選前一個多月，假日各方都會安排很多活動，民進黨的市議員跟他舉行聯合競選總部的成立，雙方競選總部成立很正常，都進入選戰衝刺的階段，也期望雙方能專注在競選工作上，讓市政府的運作不要受到選舉影響，維持行政中立，大家全力衝刺，爭取為人民服務的機會。

針對侯友宜稱他的對手是自己，被問及是否覺得對方不敢公開辯論，林佳龍則說，每個人的對手都是自己，要自我超越，但對侯市長來講，他的對手確實是他自己，因為他都一直沒有辦法承諾參選這次的新北市長，是跟選民有4年的契約。

林佳龍強調，如果侯友宜對2024表達勇於承擔當然就會分心，市民會覺得他把新北市長當作權力階梯的踏板，這也是市民普遍關心也有點擔心，也可能他現在無心市政，雖然口上說的是好好做事，但心裡想的卻是2024。