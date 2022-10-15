副總統賴清德幫民進黨新北市長候選人林佳龍站台時，盛讚捷運汐東線和基隆捷運結合都是林佳龍的功勞，對此新北市長侯友宜說，誰都功勞不重要，中央趕快核定就好，讓等了20年的汐止人盡快有條捷運。
侯友宜表示，汐東線汐止人已經等20年，他上任以來積極推動，更重要的新北市負擔大部分的經費，也承擔起建設的工作，只求趕快核定，讓汐止人不要再等，誰的功勞都不重要，趕快核定就好，讓汐止人盡早快速有條捷運。
副總統賴清德幫民進黨新北市長候選人林佳龍站台時，盛讚捷運汐東線和基隆捷運結合都是林佳龍的功勞，對此新北市長侯友宜說，誰都功勞不重要，中央趕快核定就好，讓等了20年的汐止人盡快有條捷運。
侯友宜表示，汐東線汐止人已經等20年，他上任以來積極推動，更重要的新北市負擔大部分的經費，也承擔起建設的工作，只求趕快核定，讓汐止人不要再等，誰的功勞都不重要，趕快核定就好，讓汐止人盡早快速有條捷運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。