副總統賴清德幫民進黨新北市長候選人林佳龍站台時，盛讚捷運汐東線和基隆捷運結合都是林佳龍的功勞，對此新北市長侯友宜說，誰都功勞不重要，中央趕快核定就好，讓等了20年的汐止人盡快有條捷運。

侯友宜表示，汐東線汐止人已經等20年，他上任以來積極推動，更重要的新北市負擔大部分的經費，也承擔起建設的工作，只求趕快核定，讓汐止人不要再等，誰的功勞都不重要，趕快核定就好，讓汐止人盡早快速有條捷運。