新北市長選戰進入白熱化階段，綠營傾巢而出替民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，不僅蔡英文總統昨(13)日第八度站台造勢，副總統賴清德今(14)日晚間也將到新北汐止與林佳龍合體，其中蔡總統昨天致詞時更暗酸新北市長侯友宜2024有意選總統；對此林佳龍說，票投林佳龍，讓侯沒有包袱、安心去選2024，「不能當作另一個韓國瑜2.0或是朱立倫2.0」。

針對總統、副總統接力替林佳龍輔選，顯見綠營對林佳龍期待很深，他表示，民進黨這次徵召自己出來選新北市長，所以是全黨很團結的在打這場選戰，蔡總統、賴副總統及蘇院長，甚至游院長也會全力投入，。

林佳龍表示，新北市本身的重要性就很高，除了是擁有400萬人口的最大直轄市，也是最需要被改變的都市，大家都期待新北能夠有政黨輪替，對手自己做的民調也顯示支持換人換黨做做看，贊成跟不贊成是2：1，用新北大翻新的訴求是有民意基礎的，民進黨有志於取得執政權，是為了讓新北真正成為台灣最大、最好、最國際化的都市。

另外蔡英文昨天致詞時，有提到要選專心做事情的人做市長，被指暗酸侯友宜心向2024；對此林佳龍則表示，蔡總統很了解自己做事都是全力以赴，會覺得這就是新北現在需要的市長。

林佳龍說，至於他的對手幾乎是公開表態要選2024總統，就讓新北市民思考後做選擇，「侯市長如果這次當選要做4年這麼難嗎？」，若要讓侯市長安心去選2024，就是票投林佳龍，侯友宜就沒有包袱，可以自由自在去人生下一站，溪北不能再等待，「不能當作另一個韓國瑜2.0或是朱立倫2.0」，這過去都發生過。