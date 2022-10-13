今（13）日是台灣邊境解封首日，新北市市長侯友宜表示，為讓世界旅人在天際線的飛行中，就能先看到新北市的美好，他們特別與長榮航空合作，在機上開辦「新北天際影展」，讓紀錄片飛上高空，使台灣以及新北的美麗被世界看見。侯強調，新北市其實有著「紀錄片搖籃」的特殊身分，儼然已有國際紀錄片重鎮日本山形的模樣，這也是外界對新北市的美譽。

侯友宜今日在臉書發文表示，今天國門重啟，是多麼欣慰的一件事，相信許多朋友已經迫不及待想買機票飛出國，同樣的，也有許多國際旅客迫不及待想搭上飛機，來到台灣，體驗台灣以及新北之美。

侯友宜指出，為了讓世界旅人在天際線的飛行中，就先看見新北市這座被譽為紀錄片搖籃的友善城市，拓展新北紀錄片獎得獎影片的國際能見度，更讓各國旅客在飛行中，就搶先走入台灣這塊土地上不為人知的人文風采與精彩故事，進而產生實地探索新北的興趣，新北市在後疫情時期就和長榮航空展開合作，在機上開辦「新北天際影展」，讓紀錄片飛上高空，使台灣以及新北的美麗被世界看見，更讓台灣以及新北意象陪伴著全球旅客一起翱翔天際。

對此，侯友宜強調，在天際影展登上高空與國際旅人見面後，沒多久他就看到知名紀錄片導演黃嘉俊在一篇投書中提到，新北市開辦新北市紀錄片獎12年多來，儼然已有國際紀錄片重鎮日本山形的模樣，一個提供養分、孕育台灣紀錄片創作者的地方。黃導演的一席話，讓他格外感動，「是的，新北市，不只是一個孕育台灣紀錄片創作者的友善城市，更要讓世界看見新北，和全世界交朋友。」