新北市國民黨議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀日前推出「台中人不要的，新北人也不要」公車廣告，引發熱烈討論，林佳龍今說「政治可以高貴也可以低俗，負面選舉損人不利己」，呂家愷再質疑，上周林佳龍指名道姓，批評新北市長侯友宜「狡猾」、「自私」，到底是誰在負面選舉、誰低俗，公車廣告上的文字「均屬事實」且可受公評，林才是負面選舉教科書。

呂家愷說，林佳龍急著對號入座，難道是想起自己當年，未能連任台中市長這項「鐵錚錚」的事實，呂呼籲綠營小雞、幕僚們要好好安慰落魄母雞，不要讓林佳龍天天都玻璃心。畢竟整天氣急敗壞，選票是不會變多的。

呂家愷指出，林佳龍這段期間急就章提出「大撒幣」政見，不論是財政上的可行性，或是對新北建設的價值，屢屢遭到各界批評，如此顯而易見無心經營新北，卻要新北市民買單，新北市民不需要接受這種糟蹋，林佳龍如果真的想給新北市民好的形象，建議還是好好的、務實的提出有意義的政見。

他認為，公車廣告所提及的「台中人不要的，新北人也不要！」也未特別點名林佳龍，林佳龍大動作「對號入座」回應，急著承認的用意何在，對於林佳龍的「約束說」，呂家愷則表示，林佳龍自己才是「負面選舉」的教科書，過去林佳龍的子弟兵，和他一樣打包離開台中的卓冠廷，不斷在這次選舉中胡亂放話，當時林佳龍有管好卓的胡言亂語嗎？

針對林辦發言人何博文酸侯家軍是「專業人形背板」，呂家愷表示，能在體制內為故鄉服務，感到相當榮幸，自己過去並未愧對自己的職務，在局處內所執行的業務皆圓滿完成，成果好壞可接受公評，但絕對不接受「潑髒水」的抹黑。

呂家愷認為，林佳龍現在天天「玻璃心」，他相信市民的眼睛是雪亮的，「台中、台北不要的，我們新北也不要」，他同時也建議何博文、卓冠廷等幕僚、小雞，應該要好好安慰林佳龍這隻落魄母雞，整天氣急敗壞，搞負面選舉票是不會變多的。