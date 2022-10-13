美國上周初領失業救濟小增9,000人 22:432022/10/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部13日公布，上周（截至10月8日）初領失業救濟人數，經季調後較前周的21.9萬，增加9,000人來到22.8萬，高於預測的22.5萬。最新數據反映出，美國勞動市場雖緊俏依舊，但相較年初已流失些許動能。 美國國會挺台 今年訪台議員為疫情前3倍 三指標帶路 卡位美國多重資產 拜登發布任內首份國安戰略 支持台灣自我防衛 #美國 #反映出 #初領失業救濟 #小增 #美國勞工部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美國偶像》亞軍威利史賓斯驚傳出車禍 當場被宣判死亡得年23歲 12:282022/10/13 娛樂 美國勞工部提案 外送員將可變僱員 04:102022/10/13 全球財經 《國際金融》通膨憂慮再現 歐股連6跌 09:392022/10/13 財經 美9月PPI增幅高於預期 聯準會恐將繼續激進升息 03:262022/10/13 財經 陸晶片業遭美國打擊！專家曝1大難關：面臨「史普尼克危機」 17:592022/10/13 財經 最高規格台灣形象展美國開幕 台美高官齊聚力挺 03:212022/10/13 財經 陸央媒接力挺動態清零 新華社批美抗疫「躺平」：平均壽命少1歲了 08:412022/10/13 兩岸 專家傳真－再升息是笨方法 應考慮多縮表 04:102022/10/13 專題周報 烏克蘭遭多枚飛彈攻擊後 德國美國加快防空武器運交 17:562022/10/13 軍事 時論廣場》美國安戰略 蔡政府難領悟（呂志翔） 18:422022/10/13 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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