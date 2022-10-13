美國勞工部13日公布，上周（截至10月8日）初領失業救濟人數，經季調後較前周的21.9萬，增加9,000人來到22.8萬，高於預測的22.5萬。最新數據反映出，美國勞動市場雖緊俏依舊，但相較年初已流失些許動能。