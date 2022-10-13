美國加強對大陸的半導體出口禁令，影響範圍從邏輯晶片擴大至記憶體、硬體擴大至軟體。近年受禁令箝制，大陸致力投入經費以期實現半導體自主，而且確實取得部分技術突破，但專家認為，大陸仍難以達成商業化的量產，並稱這可能使其面臨「史普尼克危機」（Sputnik moment）的處境。

路透社報導，拜登政府10月7日公布一份禁令，禁止美國企業向陸企出售半導體製造設備。大陸一直是全球最大半導體消費市場，但僅占全球15%的產能。花旗經濟學家在報告中指出，「大陸可能會因技術脫鉤，而在該領域陷入『史普尼克危機』，尤其是在半導體產業」。

史普尼克時刻指的是1957時，世上兩大強權之一的蘇聯領先美國發射史普尼克1號人造衛星，嚴重打擊當時居領先地位的美國士氣，並陷入一陣恐慌和焦慮。

波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）研究預估，在2021年，一個國家至少要投入1兆美元的資金，才能夠建立一個完整的晶片自主供應鏈。專家表示，由於新一波的限制，迫使大陸晶片製造商透過不受禁令影響的舊技術，尋求創新工程解決方案以嘗試生產先進晶片。

報導提到此前有分析師發現，中芯使用深紫外光（DUV）機台成功生產7奈米晶片，但專家表示，這不太可能產出足以量產的商用產品。追蹤全球記憶體行業台灣顧問Marco Mezger表示，「你可以調整特定工具，但能有多少產能？如何實現能夠商用產量？這些都是問題」。

專家指出，大陸設備製造商落後海外同業約4到5年，這使其無法作為應用材料、科磊或科林研發等供應商的替代來源。