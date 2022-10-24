新興亞股上周漲跌互見，台股受消息面影響下跌2％，外資淨流出高達14.5億美元。中信投信認為，美股反彈及金管會有條件禁空令，有利台股本周動能，惟市場多空消息環繞致投資信心不足，觀望情緒濃厚估使台股短期呈現盤整格局，操作上宜分批布局。

受國際市場消息多空交雜影響，新興亞股上周漲跌互見，以印尼上漲3％最強，印度及泰國分別上漲2.4％及2％緊追在後。然而，越南及台灣則受到消息面影響走弱，跌幅分別為4％與2.4％。

綜觀上周外資動向，流入前三高的新興亞股為印度、南韓及印尼，分別淨流入2.4億、2.1億、2億美元，台灣上周則慘遭外資提款最多、淨流出達14.5億美元，使外資上周對整體新興亞股淨流出達7.1億美元。

台股加權指數上周十年線有守，收在12819.2點，周跌幅2.35％，為連2周修正。中信台灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，受到中美晶片戰消息面影響，外資調節半導體部位，壓抑台股大盤上周表現收低。

張圭慧表示，美國聯準會（Fed）官員上周釋放偏「鴿」消息，帶動美股上周反彈逾700點，加上金管會的緊急宣布有條件禁空令，跌幅逾3.5％的股票隔天平盤下禁止放空，於今（24）日上路，有利於台股本周動能。

不過，由於市場多空消息環繞、投資信心不足，張圭慧預期在觀望情緒濃厚下，台股短期仍為盤整格局。操作上宜分批布局，建議投資人關注電動車、綠能、車用電子及網通族群等政策性支持產業，亦相對看好受惠升息浪潮的銀行型金融類股。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股上周受多項負面消息夾擊而走弱，且越南國家銀行將越盾每日波動幅度自3％加大至5％，市場擔憂導致越盾上周持續走貶，短期市場仍會受消息面影響，建議投資人秉持「停看聽」原則，等待市場信心回穩再分批進場布局。