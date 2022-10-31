胡志明指數上周收在1027.36點，周漲幅0.74%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受越盾兌美元持續走貶，越南央行24日宣布升息，從5%升至6%，單月內二度升息，重挫越股一度跌破1000點，隨著流動性微幅回升，成功守住1000點關卡。

上周越南股市為少數新興亞股中遭外資提款的地區，上周越南股市淨流出1.47億美元。

張晨瑋指出，越南前9個月GDP同比增長達8.83%，9個月CPI上漲2.73%；核心通膨僅上升1.88%，境內通膨仍在可控範圍，上周五越南勞動部長在第四次國家會議也以數據說明，迄今越南勞動人口約5190萬，比去年同期增加280萬，失業率2.28%，為失業率最低的國家之一。

張晨瑋提醒，越股投資人以散戶為大宗，易受消息面影響，短期仍處盤整格局，後市可觀察越南央行匯率壓力是否緩解，以及成交量是否提升，以進一步帶動越股上漲攻勢。