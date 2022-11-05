美股上周五終結連四天跌勢反彈收高，道瓊指數收漲400點，但三大指數周線仍全黑，那斯達克指數寫下1月來最大單周跌幅。展望本周，市場料聚焦期中選舉與10月通膨報告。

通膨數據今年明顯牽動美股走勢，因為一旦通膨率飆高，就會強化投資人對聯準會（Fed）升息的預期。10日（周四）發布的10月消費者物價指數（CPI）若高出預期，Fed料持續加緊升息不會鬆手。

8日（周二）投票的期中選舉是本周另一重頭戲。分析師表示，若民主黨意外勝選保住國會控制權，恐燃起市場對財政支出及通膨惡化的擔憂。

共和黨在期中選舉民調居於領先，若結果一如似預期，市場與分析師認為，這會形成分裂的政府，即拜登總統在最後2年任期，將受到掌控兩院的共和黨掣肘。

4日道瓊工業指數收漲401.97點或1.26％，報32,403.22點。標普500指數終場漲1.36％，收 在3,770.55點。那斯達克指數收漲1.28％，以10,475.25點作收。

但周五反彈挽救不了全周頹勢，三大指數周線全黑。道指4周收紅的連續漲勢中斷，上周收跌1.39％；標指周跌3.34％；那指周跌5.65％，是1月來最大單周跌幅。

上周五出爐的10月非農就業報告好壞參半，就業人口增幅雖優於預期，但失業率升至3.7％，而此前公布的經濟數據相互矛盾。這顯示在聯準會猛力升息抗通膨之下，美國經濟部分領域雖放緩，就業市場仍展現韌性。

據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，12月升息3碼的預期在就業報告發布後短暫上升，但預期升2碼的機率也來到62％。

據傳中國擬放寬防疫限制的消息，讓部分類股受惠，阿里巴巴等在美上市的中企股價勁漲。但5日中國官方舉行記者會強調，動態清零政策未變。