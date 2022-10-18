直播》3種新變異株入侵 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增44,846例本土新冠肺炎個案及38例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。發言人莊人祥表示，今天個案數較上周二增加3482例，上升8.4％。

但莊人祥指出，由於上周有3天連假，最高確診數發生在周三和周四，分別是5.2萬和5.3萬，而今天並未出現5萬出頭的數字；如以上周一4.1萬例及上周三5.2萬例取平均值，今天較上周少了2000多例，降低4.3％。

中重症部分新增102例，分別為69例中症和33例重症，無兒童及青少年等特殊重症個案。指揮中心統計，今年以來本土病例累計716萬2281例，包括3萬963例中重症個案，其中1萬1140人死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,846例本土病例，為20,919例男性、23,908例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,920例)，臺中市(5,835例)，高雄市(5,375例)，臺北市(4,504例)，臺南市(3,902例)，桃園市(3,893例)，彰化縣(2,587例)，屏東縣(1,551例)，雲林縣(1,163例)，新竹縣(1,036例)，苗栗縣(996例)，嘉義縣(972例)，宜蘭縣(861例)，南投縣(849例)，新竹市(836例)，嘉義市(671例)，基隆市(633例)，花蓮縣(587例)，臺東縣(320例)，金門縣(185例)，澎湖縣(141例)，連江縣(29例)。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月15日，死亡日期介於10月8日至10月15日。

指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為21例男性、17例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自新加坡(3例)，印尼、德國及越南(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年9月18日至10月17日。