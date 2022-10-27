消息面：

1.加拿大央行周三宣布升息50個基點，使其政策利率達到3.75%，創下14年來新高，但考量到該國經濟瀕臨衰退，這次緊縮力道小於市場普遍預期的75個基點。該央行總裁Tiff Macklem表示，緊縮階段將接近尾聲，我們距離這個目標越來越近。有分析師表示，該央行僅升息50個基點，可能給加元帶來貶值壓力，並導致國內通膨升溫。另有分析師表示，加拿大央行未來兩次會議將分別升息25個基點，但之後可能停下升息步伐。

2.巴西央行周三宣布維持基準利率不變，仍為13.75%，此決議符合市場預期。這次的會後聲明沒有太明顯的調整，並重申其基準利率Selic將在「足夠長的時間內」維持在當前水準，以達成通膨目標。在9月會議上，巴西央行在連續升息12次後首次停下腳步。

3.世界銀行發布最新《大宗商品市場展望》報告，預估2023年布蘭特原油平均價格下跌11%，為每桶92美元，並在2024年進一步降至80美元，但仍遠高於5年平均價（60美元）。世銀表示，全球成長放緩和中國的清零防疫政策可能導致油價跌更多。

4.路透引述消息人士報導，特斯拉宣稱其電動車具備自動駕駛功能，美國政府已對此展開刑事調查。消息人士表示，在發生了十多起車禍後，美國司法部去年就特斯拉的駕駛輔助系統Autopilot啟動調查。這些車禍發生時都啟用了Autopilot系統。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加258.8萬桶，遠超出市場預估的增加102.9萬桶。上周汽油庫存減少147.8萬桶，超出場預期的減少80.5萬桶。餾分油庫存增加17萬桶，市場預期為減少113.8萬桶。上周原油進口減少71.9萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.6個百分點。但上周美國原油出口量增至510萬桶，創下歷史新高。

6.美國商務部公布，9月進口成長0.8%，出口下滑1.5%，商品貿易赤字增加5.7%，至922億美元，為3月以來首次擴大，且超出市場預期的逆差875億美元。

7.美國商務部公布，9月新屋銷售月減10.9%，經季調後9月新屋銷售年率為60.3萬戶，扭轉了8月的月增近30%。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至10月21日當周，美國30年期固定利率抵押貨款合約平均利率較前一周上揚22個基點，至7.16%，為連續第10周走升，並創下21年來新高。買房和再融資貸款申請指數下跌1.7%，11周以來就有10周下跌，並處於1997年以來最低水準。買房貸款申請指數下跌2.3%，創下2015年初以來新低。

9.美元持續回落，周三紐約尾盤下跌1.12%，報109.7，創下9月20日以來新低。歐洲央行極可能在周四升息75個基點，歐元勁揚逾1%，重返1美元上方，為5周來首見。尾盤歐元漲1.11%，報1.0079美元，創下9月13日以來新高。英鎊漲1.33%，報1.1625美元，創下9月13日以來新高。

10.受美元走軟影響，美國公債殖利率下跌，10年期債息一度跌11.17個基點，報3.9904%，跌破4%大關，尾盤跌4個基點，報4.0317%。

11.美元回軟亦提振大宗商品市場，周三布蘭特原油期貨收漲2.17美元或2.3%，報每桶95.69美元，美國期油大漲2.59美元或3%，報每桶87.91美元。此外，上周美國原油出口創下歷史新高，歐盟即將開始禁止俄羅斯石油進口，亦為油價帶來提振。周三紐約期金收漲0.7%，為每盎司1669.2美元。