儘管營運難逃PC市場衰退的打擊，超微（Advanced Micro Devices,AMD）上季營收不如市場預期，本季和全年展望也意外疲弱，但該公司看好數據中心業務仍有可為，並承諾在支出方面將謹慎節流，帶動周二盤後股價一度大漲逾6%，目前漲逾4.24%，報62.19美元。

通膨高漲削弱了筆電等消費電子產品需求，促使電子產品製造商大砍晶片訂單，專攻CPU和GPU的超微自然也受到重創，迫使該公司在上個月下修第三季營收預測約10億美元。

儘管盤後勁揚，但超微今年來股價已經暴跌58%，表現遠不及標普500指數的下滑19%。

●第三財季（截至9月24日）財報

第三季營收年增29%，為55.7億美元，不如分析師預測均值56億美元。

淨利年減93%，為6600萬美元，主要因超微在今年2月以490億美元收購賽靈思（Xilinx）所致。

經調整後每股盈餘為0.67美元，優於市場預估的0.65美元。

毛利率為42%。

部門表現：

包括桌上型電腦晶片在內的客戶部門營收年減40%，為10億美元。

數據中心營收年增45%，為16億美元。

遊戲部門營收年增14%，為16.3億美元，符合市場預期。

嵌入式晶片部門營收為13億美元，遠優於去年同期的7900萬美元，並符合市場預期。該部門營收包括賽靈思的部分挹注。

四大部門的營收表現都略優於超微在10月初提出的預警。

●營運展望

超微預估第四財季營收為55億美元加減3億美元，不如市場預測均值為58.5億美元。

2022年全年營收預估為235億美元加減3億美元，較2021年成長43%，但遠低於超微8月預估的263億美元，也不如市場預估的239億美元。

全年毛利率預測亦從8月預估的54%下修為52%。

●公司說法

超微高層在財報電話會議上表示，伺服器晶片成長，以及客製化晶片需求仍然強勁，有助於提振業績表現。

在遊戲晶片事業方面，超微表示，隨著年底節日旺季到來，微軟和索尼對於遊戲主機晶片的需求穩健。

超微表示，公司將控制開支並放緩人員招聘，以應對不利的宏觀經濟環境。

執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，PC供應鏈正在大幅去化庫存，導致第三季業績表現不如我們原先預期。超微一直在為本季PC市場的低迷不振做準備。她並表示，超微2023年的PC業務前景，應以總銷量下滑10%作為預測模型。就數據中心市場而言，北美地區的雲端市場最具韌性，但中國的數據中心市場不會在明年顯著復甦。

●市場看法

超微第四季和全年營收預測不如華爾街預期，Summit Insights Group分析師Kinngai Chan對此表示，投資人已經為更壞的情況做好準備。雖然超微本季營收預測不如市場普遍預期，但該公司看好其數據中心和嵌入式晶片業務將較上季增長，還是讓投資人鬆了一口氣。

YipitData分析師 Nathaniel Harmon表示，我們認為超微的市占將持續增長，因為該公司即將推出的下一代伺服器CPU在價格和性能上的表現料將超越英特爾的產品線。超微持續搶攻數據中心市場，市占率快速提升，而其競爭對手英特爾最新公布的上季財報則顯示其市占版圖縮水。

超微第四財季營收預測不如市場預期，但與去年同期相比仍然成長14%，表現遠優於同業動輒2位數的營收衰退。

Mercury Research晶片分析師Dean McCarron提醒，數據中心市場的放緩，超微不可能不受影響，其第三季季增率只有8%，而去年同期的季增長高達36%。