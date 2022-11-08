瑞銀集團與巴賽爾藝術展共同發表了 2022《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》(A Survey of Global Collecting in 2022)，2022上半年藝術品市場消費金額最可觀的市場依序為法國、中國大陸及香港。

2022上半年，全球所有市場高淨值藏家的支出中位數達到了18萬美元，高於2021全年的16.4萬美元，雙雙超越疫前平均值10萬美元。高淨值藏家不只是購買件數大增，購買價格也有所增長，其中固定購置100萬美元以上等級作品的藏家比例，從2021年的12%增長至2022年的23%。

2022年高淨值藏家的購置管道，93%受訪藏家是透過畫廊或藝術經紀人，以直接、線上或親臨展覽等方式購買藝術品。藝術博覽會踴躍回歸，2022年間有多達74%受訪收藏家在藝術博覽會現場選購作品，包括現場與線上鑑賞室購買，2021年的比率則為54%。線上消費持續成長，調查中有95%藏家曾有未經親自鑑賞就直接買下藝術品的經驗，其中只有約51%藏家會定期這樣購買。

藏家展望方面，受訪中78%高淨值藏家樂觀看待全球藝術市場未來6個月的表現，且投入更多心力支持藝術品市場。其中，來自巴西(82%)的藏家提出的購買計畫最為活躍，而美國(65%)與德國(67%)的藏家也大多更為活躍。因為疫情因素，藏家也更有意進行藝術品的慈善捐助，其中45%的藏家有意在未來12個月向博物館捐贈收藏品，高過2020年的29%，以及2021年的43%。

這份橫跨全球的高淨值藏家調查報告，聚焦藏家們在2022年於藝術品市場的支出、出國周游的足跡及交易活動。報告由Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士主筆，並與瑞銀集團合作， 訪問全球11個主要市場逾2700位藏家。報告顯示，藏家在疫情過後均有極高意願出席各種活動，且消費意向從購買全球藏品，轉為選購當地作品。報告也檢視了藝術家性別、現況及其他關鍵因素，分析國際性的藝術品跨境交易活動。

2022《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》延續了 Arts Economics和瑞銀在過去7年進行的研究，是迄今最大調查。研究涵蓋的11個市場包括美國、英國、法國、德國、義大利、中國大陸、香港、台灣、新加坡及巴西。