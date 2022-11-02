南韓政府周三表示，受到全球原物料價格的延後影響效果，十月消費者者物價指數(CPI)上揚，較九月的增速略有增加，並稍高於市場預期。

南韓財政部和央行日前都分別淡化了物價上升的速度，並重申了物價將在一段時間內維持高位的預測。

南韓統計局周三公布十月CPI為年增5.7%，高於九月的5.6%，而八月為5.7%；南韓七月的CPI為6.3%，創近24年新高。

路透調查經濟學家的預測，十月的通膨率應為的5.6%，持平於九月。

南韓HI投資證券經濟學家Park Sang-hyun說：「這(數據表現)與我們的觀點相一致，即通膨已經過了高峰，我認為南韓央行將會更加關注信貸市場狀況，以及美國政策前景」。

自去年中旬以來，南韓央行已經從創紀錄的0.5%低利率，至今累計升息250基點(10碼)。央行的下一次會議將在11月24日召開。

南韓央行官員在一場內部會議後發表聲明，指出儘管不確定因素仍高，預計明年第一季通膨率將穩定在5%的水準。

南韓十月CPI為月增0.3%，同於九月表現。

剔除波動性較大的食品和能源價格的核心通膨率，以年率計算，10月升至4.2%，為2008年12月以來的最高水準。九月核心通膨則為年增4.1%。