國內物價壓力大！主計總處今公布10月CPI為2.72％，較9月微幅縮小0.04個百分點，不過，受新台幣貶值、輸入性通膨影響，行政院關注的17項重要民生物資，漲幅持續擴大，從上月的5.84％，進一步飆升至6.9％，創164個月新高。

17項重要民生物資中，又以雞蛋上漲39.99％漲幅最顯著，沙拉油、調理油上漲15.46％次之，麵包、麵粉等與國際原物料價格相關的項目，漲幅都超過7％以上；在各類物價帶動下，以平均每月8萬元消費支出規模家庭為例、10月CPI年增率2.72％，等於較去年同期增加2176元。

若剔除能源、水果後的核心物價指數，年增率擴增到2.96％，同樣創下近14年來新高；主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，近來防疫鬆綁，國人對國外旅遊出團需求湧現，機票、娛樂服務費增加，加上國內遊樂場優惠陸續取消，是拉高核心CPI增幅主因。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，核心CPI年增率2.96％創14年新高，主要是防疫鬆綁後，休閒娛樂相關消費需求提升，國外旅遊團費上漲，且國內遊樂場優惠陸取消，因此娛樂服務費上漲3.15％，是13個月新高。

根據統計，七大類中變動影響較大者，以食物類年漲5.17％最多，蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲34.53％及5.84％，加以水產品、外食費、調理食品、蔬菜及乳類各漲6.51％、6.4％、6.32％、3.74％及3.74％所致，惟水果價格下跌3.77％，抵銷部分漲幅。