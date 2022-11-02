紐西蘭第三季失業率維持在3.3%，且薪資通膨創下史上新高，使市場更加相信該國央行將在本月會議創下歷史地升息75個基點。

根據紐西蘭統計局周三公布的數據，由於找工作的人增加，紐西蘭第三季就業人口成長1.3%，凸顯出該國的勞動力市場仍然炙熱。

紐西蘭國有銀行Kiwibank經濟學家出具報告指出，勞動力市場仍然很緊俏，勞工的工作時間增加，而企業也擴大招聘對象，「只要人來，公司都接受。」

第三季的就業報告亦顯示，由於就業市場緊俏，薪資通膨創下了自1993年展開這項調查以來的最高水準。第三季經季調後民間部門薪資較去年同期上揚3.8%。

西太平洋銀行（Westpac）代理首席經濟學家Michael Gordon表示，薪資通膨凸顯出紐西蘭央行在控制通膨方面所面臨的挑戰程度，在升息的道路上還沒有讓步的空間。

目前紐西蘭的通膨率為7.2%，遠超出其央行設定之介於1%～3%的中期目標。

樂觀的就業報告，以及本月央行將升息75個基點的預期，帶動紐元升至0.5866美元。

紐西蘭央行在10月會議連續第五度升息50個基點，將其基準現金利率提高至3.5%，創下7年新高，該央行在會後表示未來將進一步升息，以抑制居高不下的通膨，也坦承在會議上討論過升息75個基點。目前市場認為紐西蘭央行本月升息3碼的機率升至70%。