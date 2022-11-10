三五族廠英特磊IET-KY（4971），今年前三季稅後純益1.24億元，年增103％，每股稅後純益（EPS）達3.43元；而10月營收為7,631.7萬元，年增7.22％，今年前十月營收為7.6億元，年增26.78％。董事長暨總經理高永中表示，今年全年成長目標不變，第四季與明年首季營運將與今年第三季相近。

在產業、市場普遍黯淡之際，高永中指出，英特磊情況將較預期好，因上一季度發現砷化鎵（GaAs）應用於手機部分需求快速下滑，隨即調整方向，將產能調配置HBT、APD等，因此，雖消費性電子疲弱、大環境不穩，但磷化銦（InP）營收持續有顯著貢獻，加上銻化鎵（GaSb）等也穩定，推升第三季營運表現優於去年。

在應用端部分，高速傳輸元件與光纖網路各佔英特磊營收約三成，紅外線偵測和包括物聯網、航太、無線通訊在內的射頻，則各佔約一成五，以上合計近九成，整體市場需求趨勢皆向上。

磷化銦磊晶片主要產品PIN、HBT需求穩定，APD訂單成長較快速，量產客戶數漸增，平均訂單金額較以往增加。此外，以磷化銦材料為主的長波VCSEL與QCL雷射產品研發訂單亦提高。

銻化鎵產品因美國國防大廠年度剩餘預算在第四季釋出，加上美國盟國對銻化鎵磊晶片增高需求，相關營收增加可期；主力開發項目為次代紅外夜視器。

英特磊第三季購入MBE7000生產機台5座，部份將升級增加產能，部份將轉售策略伙伴及客戶，目前將持續完成組裝現有機台，並洽談機台銷售及升級服務合約。