路透報導，股神巴菲特執掌的投資公司波克夏海瑟威10日（周四)表示，今年以來共計出脫美國第五大銀行美國合眾銀行（US Bancorp）超過9,100萬股，持股數大幅減少63％。
根據波克夏申報文件，截至10月31日止，該公司持有的US Bancorp股數僅略高於5,300萬股，持股3.6％，低於去年12月31日止持有的1.447億股，持股9.8％。
波克夏從2006年開始投資US Bancorp，但並未明述減少持股的原因，也未提到11月是否繼續售股。
路透報導，股神巴菲特執掌的投資公司波克夏海瑟威10日（周四)表示，今年以來共計出脫美國第五大銀行美國合眾銀行（US Bancorp）超過9,100萬股，持股數大幅減少63％。
根據波克夏申報文件，截至10月31日止，該公司持有的US Bancorp股數僅略高於5,300萬股，持股3.6％，低於去年12月31日止持有的1.447億股，持股9.8％。
波克夏從2006年開始投資US Bancorp，但並未明述減少持股的原因，也未提到11月是否繼續售股。
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