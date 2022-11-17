超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)積極落實ESG要求，其中統一超提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，不僅連續3年榮獲貿易百貨業白金獎，今年更獲選該業別第一名，全家便利商店以「Clean Label食品少添加聯盟、扶植社會企業、永續飲食應援、落實食安到食育」四大政策，首次獲頒16日公布的「2022 TCSA台灣企業永續獎-永續供應鏈領袖獎」，成為今年唯一獲該獎項的零售通路。

提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，統一超7-ELEVEN積極推展永續行動，將2022年定為「永續行動年」，強化ESG永續治理，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購4大永續專案，各門市更在今年10月中旬全面陸續停止提供一次性免費提網服務，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生。

再者，根據統計，在地素食人口高達330萬人，7-ELEVEN「天素地蔬」自有品牌創零售通路之先打造「素蔬食標章」，自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，2021年累計已減少1552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量，目前已於超過2500家門市設有「天素地蔬」鮮食專區推廣減碳蔬食，更長期推動「週一蔬食日」，成為在地最便利永續的綠色社會廚房。

統一超表示，公司永續理念與成果備受肯定，2022年綜合績效、永續專案已陸續榮獲海內外超過25個獎項，並於「第15屆台灣永續企業獎」榮獲台灣十大永續典範企業獎(服務業組)、企業永續報告書貿易百貨業第1類白金級、社會共融領袖獎、創新成長領袖獎、創意溝通領袖獎共5獎，公司提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，已連續3年榮獲貿易百貨業白金獎，今年更獲選該業別第一名，「天素地蔬」、「福企好CHIC(永續循環經濟)」、「永續好鄰居同樂會」專案更首度獲得永續單項績效獎肯定，持續展現永續綠實力。

「全家」響應聯合國永續發展目標SDG12，攜手上游供應商與終端消費者，實踐負責任的生產與消費，創造三方共好。包含：添加物減量4年改革有成，近800項食品原物料取得潔淨標章；攜手社企開發鮮食，共創一年超過2億元商機；「全家」APP新增「食在購安心」履歷查詢系統，便利應援永續飲食；全家料理王競賽尋找綠色主廚，讓食育向下扎根。積極落實永續供應鏈管理。

全家表示，公司連續4年推動Clean Label食品少添加，與供應商攜手打造少添加的食品產業鏈，不僅號召超過百家供應商成立業界第一個少添加聯盟，更積極推動自有商品Clean Label潔淨標章，透過第三方公證單位的認證，讓消費者吃得更安心。「全家」架上已有75%的鮮食取得潔淨標章，4年來更累積800項原料取得潔淨認證，整個食品供應鏈都能使用這些安心安全的原物料。據統計，目前全國通過Clean Label標章認證的食品業者，對比2018年家數成長6倍，品項數成長8倍。