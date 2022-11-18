根據統計，11月以來台灣晶圓製造指數上漲16.65％，相對強過半導體類指數漲幅的14.46％、電子工業類指數漲幅的11.11％，或是台股加權指數的9.46％等，顯示晶圓製造題材仍有利多走揚的表現契機。投信法人表示，台灣科技產業長線需求仍強勁，長線看好。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，半導體產業供應鏈存在長線的需求面，加上成長性強勁的題材有發展空間，像是聚焦在半導體核心價值的中游領域，如晶圓製造等領域，且兼顧公司治理與獲利能力的企業，較可望在市場修正後搶搭利多回籠的投資機會。

觀察現階段晶圓製造廠具有製程競爭、技術條件等機會，仍有企業龐大的資本支出支撐，搭配第三類半導體材料碳化矽可生產為碳化矽晶片，在高電壓應用與節能效果上頗受好評，深受電動車製造商青睞，有助擴大需求力道。

另外，網路運算世代下的平行運算晶片也成為受惠題材，這些是晶圓製造產業鏈中的重點主軸，建議可趁勢分批加碼布局或長期納入關注標的；惟因近期晶圓製造業者受到地緣政治干擾的因素擴大，未來產業生態系的發揮仍須觀察國際局勢的變化。