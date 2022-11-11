雖然美國擴大對中的晶片管制，追求半導體技術領先位置。不過兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金（00913）研究團隊表示，半導體產業供應鏈存在長線需求，其中晶圓製造聚焦半導體核心價值，具備相當的發展空間，可望在市場修正後搶搭利多回籠的投資機會。

台灣半導體製造供應鏈在國際市場不光具備戰略地位，長年推動半導體供應鏈生態系在人力與技術面上的發展，對於晶圓製造先進製程的環節仍有領先的條件，有助晶圓製造題材表現空間，或利於業者維持擴張產能計畫。

據彭博資訊統計，截至10日止，臺灣晶圓製造指數11月漲幅9.08％，優於半導體指數的5.93％、電子工業類指數的4.98％，以及加權指數的4.28％，顯示晶圓製造題材仍有利多走揚的表現契機。

產業面上，觀察現階段晶圓製造廠具有製程競爭、技術條件等機會，也有企業龐大的資本支出支撐，搭配第三類半導體材料碳化矽生產的碳化矽晶片在高電壓應用與節能效果，深受電動車製造商青睞，有助擴大需求力道。

另外，網路運算世代下的平行運算晶片也成為受惠題材，作為晶圓製造產業鏈中的重點主軸，建議可趁勢分批加碼布局或長期納入關注標的；惟因近期晶圓製造業者受到地緣政治干擾的因素擴大，未來產業生態系的發揮仍須觀察國際局勢的變化。