氣候變遷與碳中和已成全球性的重大議題，台灣產業雖然作為全球品牌供應鏈的重要成員，但對政府的淨零碳排路徑仍感迷惘，更對於2023年即將上路試行的歐盟碳邊境稅（CBAM）感到焦慮。為此，新加坡元宇宙綠色交易所（MVGX）董事長兼創辦人白波於10月底來台，與企業分享來自新加坡的永續金融科技創新概念。

《財訊》報導指出，全球已有逾30個國家設有碳交易市場，成立上百家碳交易所，但元宇宙綠色交易所卻是唯一一家能提供碳盤查（measurement）、碳減排（mitigation）、碳抵減（offset）、碳認證（certification）、碳資產交易（financing）等全方位服務的金融科技公司，並且透過區塊鏈技術搭建交易平台，以確保碳信用品質，以及跨國交易紀錄不被竄改。

確認資產負債！ 系統化盤查

今年45歲的白波，在國際間從事可持續發展相關工作已將近20年。他分享，自己在研發時期就專注核能、乾淨能源與減少碳排，畢業後進入高盛投資銀行，2016年結合中美資金，創建亞洲綠動私募基金（Asia Green Fund），支持20、30家被投資企業轉型永續。

接受《財訊》採訪時，白波強調，要進行碳交易、碳抵減之前，一定要先做碳盤查，了解自身的碳資產與負債，才知道該買或該賣碳權，盤查工作還必須獲得第3方單位如英國標準協會（BSI），或德國萊因技術監護（TUV）認證，取得ISO 064、067認證後，才具有效力。這個過程曠日廢時，光電子郵件可能就至少往返600封以上。

白波說，碳資產負債表的產出，應該要像現行公司財報編製一樣，透過已導入IFRS（國際財務報導準則）的ERP（企業資源計畫）系統，就能直接產出精準且正確的財報，第3方的確信流程也應系統化。「2018年我就和SAP及甲骨文談過，但他們竟然都沒想到要做碳的ERP系統，理由不外乎是市場太小，很多企業只是說說而已，沒有真的要做。」

因此產業真正需要的，是一個能結合財務和碳盤查的ERP系統，以及可以不觸碰到敏感的國際政治問題，卻又能符合國家自主貢獻（NDC）要求的有效碳交易機制。「這兩個痛點都很令人頭疼，但又不能不考慮。」白波舉例，如果某公司砸了1000萬美元，向馬來西亞某公司買了100萬噸的碳權，結果馬來西亞政府要把這100萬噸碳權收回去自己用，並宣稱這是個無效交易，「哪個永續長扛得住這個責任？」