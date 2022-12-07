印度央行（RBI）7日宣布升息35個基點，升幅雖放緩，但RBI仍唱鷹調，強調持續對抗通膨的政策立場不變，印度股市周三收在逾一周低點。

周三印股Nifty 50指數收跌0.44％，報18,560.5點。S&P BSE Sensex收跌0.34％，以62,410.68點作收。

RBI總裁達斯（Shaktikanta Das）周三指出，貨幣政策委員會決定將基準附買回利率，調高35個基點至6.25％。

RBI本次例會的升息幅度符合預期，但與上回的50個基點（2碼）相比升幅略為收縮，今年內第五度升息。RBI係於5月啟動升息循環，是近40年來首度升息，升40個基點，接下來的6、8、9月皆升2碼。

達斯指出：「控制通膨仍是任務焦點，我們將通膨拉回到可控制水位的努力不會放鬆。」

達斯表示，RBI預估本財政年度（始於今年4月）經濟成長率6.8％，較先前預估的7％略為下修。至於通膨率預估持平在6.7％。

印度10月消費者物價指數（CPI）年升6.8％，與9月的7.4％年增率相比有降溫跡象，觸及3個月低點，促成央行決定收斂升息幅度。RBI設立的通膨目標介於2％-6％。