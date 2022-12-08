柏瑞投信看好減碳趨勢將成為投資市場新主流，宣布領先同業推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，將自19日起募集，全面迎接「碳金」時代。此基金由中信銀擔任保管銀行，成立後半年的投資組合配置，至少70％將取自MSCI全球巴黎協定氣候指數成分發行人。

對抗氣候變遷衍生的減碳投資商機相當可觀，柏瑞投信表示，隨著淨零減碳趨勢成形，除了自己減碳，也能幫別人減碳的企業，因為從供應鏈前端帶頭做起，可擴大正向減碳影響力，料將提供相對較佳的投資機會，可採用柏瑞ESG減碳策略，搶進全球加速減碳長線商機。

柏瑞投信指出，自己減碳也幫助別人減碳的企業，市場傾向給予較高評價，財務體質通常亦較佳。根據彭博統計，自2020年底至2022年第三季底期間，MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均達近40％，高出MSCI世界指數的約32％。

除了科技巨擘力拚減碳外，傳統能源業及運輸業亦斥資研發更新設備加速減碳。柏瑞投信指出，歐洲廠商透過廢棄食用油、動物脂肪等原料製作成可再生柴油，可直接取代傳統柴油，不需混用生質燃料，使減碳效果更顯著。這類可再生柴油替代能源，因其技術相較採用純電飛機更可行，在幫助航空業減碳格外重要。

柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，基金將從下而上構建投資組合，初期預定合計配置於資訊科技與工業產業較高，主因這些產業提供的軟體或硬體設備，可協助採礦、發電公司等下游客戶提高效率，並減少其碳排量。而基金預定投資組合設定的減碳比率，將以每年優於MSCI全球巴黎協定氣候指數為目標，看重企業未來的減碳能力。

此基金亦將整合柏瑞集團特有的企業生命周期分類研究（LCR），以及分析企業永續經經營表現的股票風險評估（ERA）框架，挑選基本面出色、評價水準合理且風險相對較低標的。其中，基本面著重產品及服務減碳潛力、企業生命周期可望邁入較高成長階段者。