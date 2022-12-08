聯強（2347）11月營收357億元，較去年的歷史新高減少12％。累計前11個月營收為3,847億元，持續改寫歷史紀錄，年增7％。
從產品角度，11月份聯強商用加值業務與半導體業務持續穩健向上，雙雙再創同期新高，並較去年分別成長7％與14％。資訊消費業務及通訊業務則呈現下滑，分別年減35％及20％。
從區域角度，11月主要因大陸地區大幅下滑近四成，其餘各地表現符合預期。累計前11個月，除大陸因上半年的封控而呈現下滑外，其餘地區均維持正成長，其中以印尼年增15％表現最突出。
聯強（2347）11月營收357億元，較去年的歷史新高減少12％。累計前11個月營收為3,847億元，持續改寫歷史紀錄，年增7％。
從產品角度，11月份聯強商用加值業務與半導體業務持續穩健向上，雙雙再創同期新高，並較去年分別成長7％與14％。資訊消費業務及通訊業務則呈現下滑，分別年減35％及20％。
從區域角度，11月主要因大陸地區大幅下滑近四成，其餘各地表現符合預期。累計前11個月，除大陸因上半年的封控而呈現下滑外，其餘地區均維持正成長，其中以印尼年增15％表現最突出。
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