加拿大業者TC Energy位在美國的Keystone油管破裂，導致約有逾1.4萬桶的原油流至堪薩斯州一條小溪，此為美國將近十年來最嚴重的原油外洩事件。

TC Energy表示已關閉Keystone油管，目前事發原因仍不明，這是該油管自2010年啟用以來，第三次發生漏油規模數千桶以上的意外。

Keystone油管是自加拿大原油運輸至美國中西部和墨西哥灣煉油廠的重要管道，每日運輸量達62.2萬桶原油。