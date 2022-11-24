美國感恩節前夕，國際原油市場出現大幅波動，美國西德州輕原油期貨11/23收盤單日跌幅達3.72％，二檔原油ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（24）日開盤直接跳空大跌，至午盤過後雙雙爆量大跌，跌幅各超過6％多及近4％。

二檔正向原油ETF爆量大跌，今天單日成交量各高達4.6萬張及9,000多張，法人操作動向備受關注。

投信法人分析，觀察近三日國際原油期貨價格，都在近6個月低點附近大幅震盪，呈現多空交戰現象。而最特別的是，原油期貨近遠月價差，首度在近2年多以來由逆價差轉為正價差，顯現原油供需市場已出現供過於求現象，投資人更應留意原油市場波動風險。

今年3月以來，美國拜登為了對抗通膨，大量釋出戰備儲油計畫，成功了壓低原油價格，國際油價已修正至俄烏戰爭前的水位，更是緩解原油供需市場吃緊現象，這也因此造成美國戰備儲油庫存已經低於4億桶，已經創下1984年3月23日以來最低水位。

不過，美國戰備原油回補的議題仍不忽視，目前美國規劃在70美元/桶附近逐步回補戰備原油庫存。國際能源署（IEA）在11月的月報中也示警，12月5日歐盟啟動俄羅斯原油禁令後，俄羅斯將可能在2023年3月以前減少200萬桶/日的產能，原油供需市場是否轉為緊縮狀況仍須值得留意關注。

國際油價變化除了觀察原油庫存變化以外，經濟變化更是連動原油價格走勢，而近期各大原油機構也紛紛調降2023年原油需求預測，美國EIA公布11月短期能源展望報告，調降2023年全球石油需求成長預估32萬桶/日，IEA也表示，預計今年全球對柴油和汽油的需求將從2021年的150萬桶/日降至40萬桶/日，明年需求也將略為減緩。

法人表示，全球經濟放緩已成為原油市場的最大隱憂，儘管原油庫存水位仍在低檔，以及各國制裁俄油的態度未變，短期原油市場為兩難現象，上有經濟趨緩壓力，下有美國戰備儲油庫存回補及OPEC+、俄羅斯減產議題，投資人仍須留意震盪風險。

元大投信提醒，國內所發行的原油正向/反向ETF成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人需更加留意槓桿/反向的風險，國內所發行的原油槓桿/反向ETF其實並不適合長期持有，交易前更需留意折溢價之風險。