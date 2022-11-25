歐盟近期針對設定俄羅斯原油的價格上限進行積極商討，但傳出由於擬定的價格高於歐盟原先所預期的，且原油需求面臨挑戰，使得歐盟內部出現歧見，決定設定價格上限的時程也跟著延後。

美媒報導，歐盟成員國就價格上限「應該要多嚴格」進行激烈交鋒，知情人士透露，由於需要更多時間克服分歧，最終決定的時間也因此延後，高盛集團表示，較高的價格上限可能讓殺傷力降低，可能沒那麼快有答案，「我們懷疑該機制能否實行。」

諮詢機構Oilytics創辦人也對此事持保守態度，「一般而言，設定靜態價格是行不通的，他們（歐盟）想要兩全其美，要麼將俄油價格降至零，這是全球市場不希望看到的，要麼讓俄羅斯原油進入市場。」

報導提到，俄羅斯原油價格上限的「價格」將左右未來一段時間的市場局勢，尤其全球消費市場陷入疲軟，價格上限能夠保護油價，但過高的價格也會讓市場交易受到阻礙。