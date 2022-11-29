歐洲計劃將俄油出口價格制定在65美元至70美元區間，遠高於俄羅斯的生產成本，市場普遍認為這對其打擊俄羅斯收入的目標沒有幫助，專家認為，這反而有利大陸和印度兩個俄油最大買家。

商業內幕報導，石油史學家Gregory Brew表示，大陸、印度及其他亞洲買家不會認為有遵守限價機制的義務，因為這可能高於他們目前進口的價格，俄羅斯烏拉爾原油現在比布蘭特原油低約25美元，落在每桶60美元左右。

Brew說，歐盟限價機制可能落在65美元至70美元，雖然有聲音提出每桶20美元的價格限制，但並未獲得支持，因為這可能迫使莫斯科減產應對，進而使價格飆高。

Brew續指，這也代表那些買家對俄石油公司有更大的議價空間，後者也不得不接受買方所提價格以維持營運，即使限價無法有效壓低俄油售價，印度、大陸和其他買家也可能以更低的價格買進。報導指出，現在已經有買家暫停俄油進口，正在觀望限價機制的範圍。

能源諮詢機構Energy Aspects石油分析師Livia Gallarati指出，限價可能沒有任何實質意義，俄羅斯幾個月來一直強調，不會與任何參與限價的國家有貿易往來，而這可能導致印度和大陸不願遵守這項機制。

Gallarati認為俄羅斯一定會說到做到，亞洲買家參與限價的唯一動機是獲得歐洲航運和保險服務，因為歐洲將禁止那些沒有加入限價，並載有俄油的船隻服務。不過她補充，即便是有參與限價，也無法保證歐洲航運公司願意經手俄油。

Gallarati說，限價不太可能對石油市場產生重大影響，因為已經簽署俄油限價的國家，大多已經禁止進口俄油，若俄羅斯維持目前的售價，事實是沒有任何國家需要參與限價，因為他們一定能獲取到折扣。