歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週三在一場會議中為提議成立「專責法庭」做討論，卻在致詞中脫口烏克蘭自戰爭以來折損至少10萬名軍官，隨後這段影片在網路上瘋傳，官方第一時間將片段刪除重PO，並以「數字不準確」和「應為傷亡人數」做回應。

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

據《新聞週刊》(Newsweek)報導，馮德萊恩在這場會議上呼籲成立專責法庭來調查並起訴俄羅斯犯下的戰爭罪，他們必須為其付出慘痛代價，包括對主權國家的侵略罪，還提到歐盟應與國際社會共同合作、爭取支持。

然而，一段「截至目前為止，粗估約有2萬名平民以及10萬名烏克蘭軍官戰死沙場…」從她口中迸出，不過沒有深入解釋數字來源。

2分多鐘的影片曝光立刻掀起討論，事後釋出的新聞稿並未出現這段發言，官方也火速刪除上述片段，目前上面的影片已被二次編輯過。

對此，烏克蘭武裝部隊發言人塞尼克(Bohdan Senyk)接受《烏克蘭真理報》採訪時表示，「我們無法證實這個數字」，強調關於烏軍折損人員數量是機密，任何想發布消息的媒體都受到限制。

澤倫斯基發言人尼基福羅夫（Sergey Nikiforov）回應:「軍隊傷亡資料是敏感的，所以只能交由國防部長、總司令或總統本人公布。」

歐盟執委會副發言人史賓諾特(Dana Spinant)則在推特澄清，「非常感謝那些指出錯誤的網友們，我們使用的外部消息應是指『傷亡人數』，為了昭告俄軍的殘酷事實」。