俄羅斯總統普丁日前驚傳下樓摔倒傷及尾椎，不過短短幾天，普丁5日現身視察克里米亞大橋搶修狀況，除了用行動為自己健康問題闢謠外，也被捕捉到他親駕一部德國賓士車通過橋面，而非俄羅斯國產車，再度引發西方媒體臆測。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋，普丁此舉並非暗藏政治玄機，只是剛好身邊有什麼車就拿來開，沒必要大驚小怪。

今年10月上旬，克里米亞大橋（Crimean Bridge）被烏軍轟炸後，路面坍塌、鐵軌毀損，俄方隨即展開搶修，近日大橋終於修復完成。

路透報導，12月5日，普丁親自駕駛一輛德國賓士車，跨越克里米亞大橋的右側路段，，據了解這一處是發生爆炸的位置，他還下車與幕僚走在平整的橋面，視察快速修復並搶通的大橋。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國車廠賓士與其他歐美汽車製造商一樣撤出俄國市場，停止在俄羅斯銷售汽車，並關閉在莫斯科附近的裝配工廠，然而普丁這一舉動又引發外界揣測。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，在德國工作的俄羅斯政治學家Aleksandr Sosnovsky於telegram發文表示，普丁開德國賓士車絕非偶然，傳達兩大訊息，一是無論制裁與否，德國機器仍要為俄羅斯工作；再者，暗藏德國最終會回到俄羅斯陣營。

不過，稍晚克里姆林宮發言人佩斯科夫解釋，大家想太多了。普丁之所以開賓士車，是因為當時現場正好有這輛車，總統只是為了方便省事，並非傳達某種政治意涵。

佩斯科夫還透露，普丁經常自己開車，這不是什麼秘密，沒必要大驚小怪，他開電動車也是常有的事。