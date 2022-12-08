俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周三的一場電視談話中承認表示，他的軍隊將長期地在烏克蘭作戰，但是就目前而言，俄國不會再徵召士兵。

普丁很少談及戰爭持續時間的問題，此次談話首次透露俄國將長期作戰。

普丁在電視談話中也指出，核子大戰的風險正在加大，但是俄國不會不顧一切地威脅使用核武。

普丁堅稱，俄羅斯只會對襲擊那些使用大規模殺傷性武器。

據BBC的報導，普丁在莫斯科表示，「這種(核武)威脅正在增加，掩蓋這種威脅是錯誤的」。

普丁也斷言，俄羅斯「在任何情況下」都不會率先使用核子武器，也不會用核武威脅任何人」。

普丁說：「我們沒有發瘋，我們知道什麼是核子武器」。「我們擁有比任何其它核武國家更先進、更現代化的手段；但是我們不會像用剃刀那樣，把這種武器揮舞到世界各地」。

他說，美國將核武器部署在其它領土上的做法，比俄羅斯更進一步。

「我們在其它國家的領土上沒有佈署核武，包括戰術武器，但美國有，在土耳其和其它一些歐洲國家」。

普丁此前一直堅稱，俄羅斯原則上只允許在防禦性上使用核子武器。