慧洋海運（2637）今（14）日舉辦法說，今年自結前11月每股稅前盈餘已達14.03元，寫新高；下半年起受到通膨、升息、戰爭、大陸開放政策不明確等因素影響，全年換約漲幅下修至21.34％，明年則受惠於碳排環保新規上路，仍樂觀將有5～6％的換約漲幅。

在船隊營運方面，慧洋目前有140艘，平均船齡7年，明、後年將陸續交付7、4艘船舶，受惠穩定與積極的造船政策，慧洋穩居散裝航運業界龍頭。明年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規將上路，慧洋擁有節能船隊數量遠高於市場同業，將擁有最大彈性調度與支援空間。

慧洋看明年景氣，維持審慎樂觀態度，全球最大原物料需求國大陸預期明年農曆年後將會緩慢回復，加上近年散裝傳播新造船訂單量偏低，難以補足環保新規上路後，船舶降速、汰舊報廢的運力缺口，明年將成為考驗散裝航運業者關鍵年度，慧洋有信心維持穩定與成長。