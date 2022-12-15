德國汽車品牌OPEL台灣總代理歐吉汽車今(15)日搶先宣布台中、台南旗艦展示暨服務中心於12／24啟動試營運，提供消費者和車主最優質的賞車體驗，同時成為亞太地區第一個率先使用OPEL全新品牌識別設計的市場，依據德國原廠標準設計打造，新穎、大膽和獨特的設計語彙將會是未來所有OPEL經銷商的新特色。

歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「除了積極引進消費者引頸期盼的產品外，全力拓展經銷通路是現階段努力的目標，OPEL原廠自公佈全新品牌識別後，台灣成為亞太地區第一個完成展示中心更新的市場，同時連結在地經銷服務且提升服務量能，以充滿活力的品牌風格滿足消費者和車主的需求，為台灣消費者帶來更多與眾不同的賞車體驗！」

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車積極經營經銷通路發展、持續佈局，深化在地連結且提升服務量能，以全新品牌風格滿足消費者和車主的多元需求。將在今年至2023年上半年陸續於六都建置6座Opel全方位旗艦展示暨服務中心，以新穎、大膽和獨特設計樹立Opel展間標準，同時將在第三季完成新竹據點的建置。

歐吉汽車表示，預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務承諾。

OPEL汽車遵循全新品牌識別規範打造全新旗艦展示暨服務中心，徹底提升軟硬體服務，運用深灰金屬色大面積的鋁複合板，搭配巧妙羅紋的覆層材料，與OPEL標誌的亮眼檸檬黃，形成完美對比，讓人一眼就能留下深刻印象。伴隨著全新的“閃電”設計、新款OPEL字體和發光斜條的重大革新，強調新世代OPEL品牌亟欲傳遞的大膽、純粹、充滿活力的“新世代德國”體驗。

OPEL 汽車位於台中和台南的旗艦展示中心率先於12／24啟動試營運，此據點具備新車展示與保養維修功能；而在展間正式開幕前，為提供消費者更多賞車機會，OPEL汽車將於各城市成立OPEL經銷商臨時籌備處，提供賞車和試駕服務，其中台北及桃園OPEL經銷商臨時籌備處將於今年12月底開始營運。