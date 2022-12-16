研調機構AppBrain最新資料顯示，三星在11月位居全球Android市占率王，其中人氣最旺的機種為Galaxy A12，而其採用的處理器就是聯發科的12奈米的Helio P35。

根據市場調查機構AppBrain公佈的11月全球Android智慧型手機市場報告顯示，三星以34.6%的市場佔有率站穩霸主，第二名則為小米，市占率為14.3%，第三名到第五名依序為OPPO、vivo、華為，市占率依序為10.3%、9.8%以及6.7%。

數據顯示，三星穩居全球Android龍頭，就單一機型表現來說，最受消費者歡迎的機型就是三星的Galaxy A12，目前在全球Android機型中的市占率為2.1%，其次是三星的Galaxy A21s和Galaxy A10s，市占率都是1%。

在三星最受歡迎的機種Galaxy A12搭載6.5吋LCD顯示幕，處理器為聯發科(2454)12奈米的Helio P35，配備4GB的記憶體和64GB的存儲空間，最高支援1TB的microSD插槽擴展。

只是，AppBrain也點出令人唏噓的一點，那就是華為在2019年榜單中還是全球第二的Android大廠，但在美國對大陸的晶片封鎖下，導致市場佔有率快速下滑，市市占率被小米等廠商鯨吞蠶食。