金管會公布最新裁罰案，指出南山人壽、國壽、台壽保、新壽及中壽等5家壽險業者決定辦理金融資產重分類，但未在規定期限內辦理公告，合計裁罰5業者共408萬元，其中以南山人壽遭罰120萬元最重，其他4家則均遭罰72萬元。

金管會指出，南山人壽、國壽、台壽保、新壽及中壽等5家壽險業者，決定自10月1日變更管理金融資產經營模式、進行金融資產重分類，屬於證交法第36條第3項第2款對公司股東權益有重大影響事項，應依規定於事實發生日起2日內辦理公告。

然而，南山人壽迄今未依規定辦理公告，國壽、台壽保、新壽及中壽等4家則有延遲公告狀況，故依違反證交法規定並衡酌違失情節輕重，對南山人壽負責人裁罰120萬元，國壽、台壽保、新壽及中壽負責人則各裁罰72萬元。

金管會重申資訊公開的即時性、正確性及完整性，為奠定資本市場公開、透明及有效運作重要基石。公發公司應妥適評估應公告事項對公司財務業務可能影響，於規定時限內在公開資訊觀測站公告充分揭露相關資訊，以降低資訊落差，維護股東及投資人權益。