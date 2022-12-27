景氣「黑天鵝」及生活輕忽危險的「灰犀牛」，常伴隨生活周圍，30、40、50世代，不同年齡層有各自風險防禦不同目標；AIA友邦人壽總經理侯文成表示，保險除了基本保障外，還具備傳承、退休、金流等功能，即使通膨、升息的景氣循環，高資產客戶每年資產平均仍呈12％至15％成長，只要經營方針正確、業務員把握先機，明年業績將比今年好。

不同年齡應該如何做保險規劃？侯文成建議，30世代可以善用保險，為自己創造年薪15倍以上的風險防護網，善用壽險的槓桿優勢，有效轉移最大財務風險。

40世代，人生、收入、職涯都處於高峰，是家庭經濟主要支柱，侯文成認為，更該強化死亡保障，風險萬一發生，夠大的保險防護網才足以提供家人永續的照顧。

當邁入50世代，工作、家庭責任趨緩，這時應該將心力放在自身退休或傳承準備，階段且策略性的財務規劃，方能讓資產保值、運用更靈活。

不同世代面臨的永續考題和目標不同，卻都可以透過壽險安排，實踐自我價值和永續理想。侯文成表示，AIA友邦人壽致力於設計永續防護網型商品，協助國人在不確定的年代，為自己和家人創造永續價值。

AIA友邦人壽特將永續概念設計進最新的兩檔商品，即「友邦人壽新世代美元利率變動型終身壽險」和「友邦人壽薪富人生美元利率變動型終身壽險」，讓不同世代的民眾，透過輕鬆的規劃，達到「財富保全與增值」、「多功能財務防護設計」、「無懼長壽樂享退休」、與「財富傳承隨己意」的目的。