今年國際品牌廠商上半年因銷售不如預期，造成終端庫存堆高，為了降低庫存，大幅縮減下半年面板採購量，導致下半年整體電視出貨量僅1.09億台，年減2.7％，最終全年出貨量為2.02億台，年減3.9％，創下近10年電視出貨量新低。TrendForce認為，2023年電視面板供應仍呈現寬鬆，面板價格出現大漲的可能性不高，此情勢定能有效降低品牌的成本壓力，有助於大型促銷活動更靈活的操作。然2023年儘管近期歐美通膨壓力有趨緩的態勢，但全球主要消費市場仍將籠罩在高通膨的壓力下，預期電視出貨成長不易，明年全球電視出貨量預估將再次衰退1.4％，達1.99億台。

今年大陸電視銷售量受防疫政策明顯影響，即便下半年電視面板價格來到歷史新低點，品牌為了衝刺年度出貨積極降價促銷，但仍無法避免大陸雙11促銷衰退近1成的表現。

北美地區由於上半年面臨通膨快速升溫，消費者預算縮減造成上半年北美電視銷售較同期衰退16.5％的同時，品牌的電視庫存水位已達臨界點，為了降低庫存，品牌檢視供應鏈庫存狀況並進行大規模整頓。

下半年為了刺激終端需求，北美地區從Prime Day率先展開促銷，銷售於黑五達高峰，而今年電視最大降幅來自於TCL 55吋Mini LED限時限量促銷價下殺3折至199美元，各品牌分別推出戰鬥機種應戰，帶動今年11月北美電視銷售量年增13％。雖然大陸和北美地區銷售兩樣情，但能確定的是，經歷幾個月面板採購的調整以及通路積極促銷，品牌的庫存已逐漸回復到健康水位。

此外，雖然出貨量表現節節敗退，所幸今年大尺寸面板價格以及航運費用降幅超過5成，有效提高品牌對大尺寸產品促銷力道，推升電視平均尺寸成長1.4吋，達56吋。

TrendForce表示，高階電視產品由於8K電視沒有對應的播放內容，加上昂貴的零售價，品牌意興闌珊，經過幾年的推廣，始終僅三星電子一家廠商以市占率近7成獨撐。同時，今年受通膨侵蝕消費者預算，使得8K電視出貨量僅40萬台，首次出現7.4％年衰退。

8K電視的主要銷售地區之一歐洲，可能因新能源標籤法案而限縮電視機能源效益規定，恐造成明年3月起8K舊機種將無法在歐洲市場販售。不過三星電子已計畫明年將於歐洲推出新機種應對，加上面板廠陸續推出優惠8K產品吸引更多品牌採用，TrendForce預估，2023年8K電視出貨量可望年增20％，突破50萬台。