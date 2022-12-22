鑽全因氣動釘槍及車用工具市場需求偏冷，營收下滑，第三季新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益近1.22億元挹注，第三季EPS為1.82元；前三季EPS攀升至4.82元，創同期第三高。鑽全預期第四季至明年第一季營運偏淡，22日下午參加第一金證券主辦線上法說會，說明營運現況及未來展望。

鑽全去年下半年訂單因美國房地產及修繕市場需求熱度不再，出現下滑的跡象，今年更因美國持續升息、全球通膨及歐洲能源危機等因素，導致終端消費緊縮，歐美市場訂單偏冷，今年營收下滑。第三季合併營收9.20億元、營業利益1.85億元，匯兌收益近1.22億元的挹注、本期淨利2.52億元，EPS從去年同期0.81元倍增至1.82元。

鑽全前三季合併營收32.41億元，營業利益5.96億元、匯兌利益2.31億元，本期淨利6.68億元，EPS從去年同期2.62元增加至4.82元，改寫同期第三高。11月合併營收2.85億元、年減幅19.81％；前11月合併營收37.06億元，年減10.92％。