網通廠建漢科技（3062）23日舉辦年度法人說明會，由今年4月才剛接手的經營團隊擔綱主講，建漢指出，自接手後，致力於公司內部流程改善及工廠產能效率的提升，目前已初步看到成效，不單前三季累計營收較去年同期成長32％，也自今年第三季起開始小幅轉盈。

建漢科技歷經幾年的營運低谷，又遇上新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈的缺料危機，拖累營運表現，經結算今年累計前三季合併營收38.56億元，累計稅後淨損1.4億元，每股淨損0.44元，表現不若去年同期的EPS 0.15元。

惟在飛過低谷後，去年下半年已初步見到反轉契機，建漢指出，經由內部流程改善及工廠產能效率的提升，第三季已小幅轉盈，單季EPS 0.16元，順利終結連三季虧損，表現與去年同期的EPS 0.17元大致相當。

建漢指出，未來一年公司仍將面對許多來自內外部的挑戰，建漢會持續進行內部體 質及研發人員的調整與補強；在生產製造方面，工廠將陸續導入智能生產，採用e化系統和AI大數據進行連結，以達到更好的生產效率。另外，也因應產品組合的變化，將在越南尋找合適土地或廠房進行擴廠規劃，以滿足後續生產需求。

另為了迎接更多元更寬廣的網路應用商機同時提升公司競爭能力，建漢科技在技術及產品方面的佈局有了新的調整，經營團隊規劃未來公司的願景與方向，會以雲服務為基礎，重構網路產品架構，將網路功能微服務化，增加平台移植性，落實雲加運算與終端硬體的三位一體，擴大消費性市場份額，並進入企業用戶市場。

建漢持續看好5G／6G、WiFi-6／7、低軌衛星、AI Edge、雲端等應用與市場商機。2023年是建漢的改造沈澱期，所有的佈局和改變需要時間完成，期許在未來一年蹲好馬步，完成企業改造，並力拚營運反轉，於2024年達到營收及獲利雙成長。