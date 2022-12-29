智慧手機巨頭蘋果公司和電動汽車巨頭特斯拉這兩家美國知名大企業的股票今年都遭遇了罕見的大幅度下跌，下跌的原因雖然各不相同，但一個共同點就是中國因素。美媒分析指出，中國政策的極端和多變給蘋果和特斯拉等外國企業造成重大的損失，未來還將對外企的中國業務產生長遠的影響。

《美國之音》指出，蘋果股價從年初的每股179美元至今已下跌了49美元至130美元，跌幅達27%，目前處於2021年6月以來的最低點。特斯拉股價跌幅更是驚人，從年初每股362美元跌至目前的110美元，每股下跌249美元，跌幅高達68%。總市值已經從上兆美元的超級大企業淪落至與臉書等市值在3000億美元級別的企業同列。

報導說，導致這兩個美國明星企業股票斷崖式下跌的原因各異，但相同的一點是大陸政策的極端性和不穩定性在業務造成了傷害。尤其是抗疫政策一直在兩個極端中搖擺，先是堅持清零政策，然後是突然全部放開引爆疫情海嘯，給企業的正常運作造成巨大衝擊。

報導指出，清零階段大陸各地不斷實施全員檢測、大規模隔離和嚴厲封城這3大措施，限制了人員流動和交通運輸，影響工人出勤，同時也造成了生產鏈和供應鏈的中斷。例如生產蘋果手機的富士康鄭州廠11月初大批工人對廠方抗疫措施不滿而出走，隨後又爆發了工人抗議示威以及與警察之間的衝突，都嚴重影響iPhone正常的生產，由於該廠佔全球iPhone約7成產能，致使蘋果公司被迫多次調整生產計劃與銷售計劃。

特斯拉在上海的超級工廠在也遭遇到疫情影響，上海4、5月封城很多工人無法上班，迫使特斯拉調整生產線，產量受到嚴重影響。最近中國突然放開疫情管控，導致民眾爆發感染潮，給蘋果、特斯拉在華工廠帶來了新一波更大的衝擊。特斯拉上海廠爆出停產和減產消息，引起市場劇烈震動，其股價再次下跌。

報導表示，中國當局取消清零放開疫情管控，並且取消了對入境人員的各種限制，這些變化的確給低迷的市場情緒帶來短暫的提振，但中國在整個大流疫期間所暴露的不確定性讓投資人感到不安。

但是，中國狀況多變和美中關係的惡化使得美國企業對業務前景感到憂慮，總部設在美國新澤西州的創意包裝方案公司（Creative Packaging Solutions）總裁萊夫茨的話說，如果在其它國家發現那裡能夠「以同樣標準、同樣質量、同等時間、大體同樣成本」生產某種產品，那麼，他們可能會考慮遷移。