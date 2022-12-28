防疫險理賠全年累計2,071.93億元，產險業向金管會申請現金增資984.99億元獲准，不乏業者二度或三度增資，全都靠母集團的出手。

中華信評28日表示，兆豐產物保險股份有限公司（兆豐產險：評等twAA、展望穩定）母公司，擬進行的現金增資將有助於該公司吸收防疫險保單的巨額理賠損失。意即，金控母集團的挹注，將支持兆豐產險繼續維持資本強度。

兆豐產險2022年前9個月因防疫險保單理賠而產生稅後淨損新台幣56億元，且損失金額持續增加。中華信評主辦分析師范維華指出，母金控集團將持續為兆豐產險提供財務支持，以確保該公司的法定資本比維持良好的緩衝空間。

兆豐金控宣布將參與兆豐產險擬辦理的新台幣60億元增資計劃，預計於2023年初進行。在2022年10月，兆豐金控已對兆豐產險進行新台幣20億元的現金增資。

范維華表示，第二度增資計劃不會對中華信評授予兆豐產險的評等或評等展望，造成影響。且應足以使兆豐產險在未來兩年期間，維持極為強健的資本水準。

中華信評亦認為，兆豐產險大部分的防疫險保單將於2023年上半年到期，兆豐產險資本水準所面臨的風險可望因此進一步降低 。