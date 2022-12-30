台灣經濟研究院30日公布111年11月製造業景氣燈號，製造業對當月景氣多呈悲觀與持平看法，衝擊經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值9.70分，由上（10）月的10.88分，大減1.18分，燈號轉為代表景氣衰退的藍燈，為2020年8月以來首次出現藍燈，信號值也是2020年2月以來的新低。

台經院景氣預測中心分析，四大外部經濟因素，導致製造業景氣加速趕底：一、全球終端需求持續受到通膨、升息循環影響而減弱；二、產業鏈以減產策略及庫存調整因應，令生產指數及外銷訂單指標續呈現衰退。

其三、出口在電子零組件業因終端消費性電子景氣低迷不振，出口年增率終結連續42個月正成長轉為負成長，加大整體出口衰退幅度，影響需求面、原物料投入面等指標表現；四、中國多地疫情爆發，封控影響經濟活動，製造業對當月景氣多呈悲觀與持平看法，衝擊經營環境面指標表現

台經院指出，在金融面部分，11月股市下跌實況已稍見緩和，美國聯準會透露沒有激進升息必要，帶動全球股市自底部翻升，緩解製造業者市值持續走低的壓力。

由於中國大陸自12月初陸續解除封控，伴隨防疫措施鬆綁，確診數遽增，疫情快速惡化，台經院預估，這段陣痛期可能持續數個月以上才可能進入平緩階段，疫情打亂了企業產銷進程，提高產業鏈中斷的風險，也加大中國經濟下行壓力。