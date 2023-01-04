全球經濟籠罩衰退陰霾與大陸確診案例攀升，打擊石油需求展望，開年頭兩個交易日國際油價接連重挫。油價繼3日大跌逾4％後，4日早盤再挫低2％。

美國西德州2月期油4日盤中下跌2.5％，降至每桶75.03美元；倫敦布蘭特3月期油下挫2.6％，報每桶79.96美元。

開春第一個交易日（3日）布蘭特期油收盤狂瀉4.4％，寫下三個多月來最大單日跌幅。西德州期油重挫4.1％，創下1個多月來最大單日跌幅。

IG市場策略師Yeap Jun Rong在報告中指出，全球衰退警訊、大陸疫情升溫，以及風險信心減弱，皆是油價大跌的催化劑。

瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）表示，此時有許多值得擔憂的地方，像是大陸的疫情狀況，以及憂心衰退正逐步逼近，皆對油市帶來壓力。

在全球最大原油進口國大陸持續與疫情奮戰之際，大陸政府提高今年第一批煉油產品的出口配額，交易員的解讀為官方預期內需疲弱。此外，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前示警，全球三分之一的經濟體今年將陷入衰退，而且全球主要成長引擎－美國、歐洲與大陸正同步放緩，意味著今年全球經濟將比去年更艱難。

德國商業銀行（Commerzbank）表示，全球經濟展望對油價的影響，將大於石油輸出國家組織（OPEC）與產油國聯盟（OPEC+）的生產決定。

德國商業銀行預期，重要經濟領域若顯露復甦跡象，可望讓布蘭特原油重回100美元大關，預估時間點可能在今年下半年。

去年全球經歷了通膨節節走高，美國聯準會（Fed）激進升息，與成長力道減弱後，今年的經濟前景暗淡無光，預示能源需求難以樂觀。

聯準會去年四度升息3碼後，12月的升息幅度減為2碼。倘若聯準會持續激進升息，可能將經濟推向衰退，衝擊石油消費。