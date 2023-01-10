專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）10日公布自結2022年12月合併營收6.6億元，年增17％，續創同期新高，2022年度合併營收85.68億元，年增58.69％，創同期新高。威宏-KY表示，2022年在上半年運動相關拉貨力道持續，及同年下半年輕奢精品包袋與行李箱訂單接替挹注下，去年全年營收表現，創歷史新高。

威宏2022上半年主要受惠於運動配件裝備與配件持續拉貨，下半年起雖全球經濟放緩、運動相關庫存水位較高，然輕奢與精品包袋、行李箱需求因各國國境解封、航班恢復與旅遊商務人數激增，訂單接替挹注，推升2022全年營收表現超乎公司預期，為歷史新高表現。

在生產基地布局，威宏表示，柬埔寨廠已於去年12月完成廠區整併，將原先距離較遠的四小廠，整合為鄰近兩大廠區，優化與提升管理及生產效率，Nike亦同步完成驗廠作業，第一季起將少量投產，並可望在今年內開始放量貢獻營收。

由於柬埔寨產能符合Nike全球化生產基地、分散單一國家生產風險政策。威宏觀察，目前運動產業供應鏈，處於高庫存水位狀態，預期在第二季庫存去化後，開始投入新訂單產能，屆時，柬埔寨廠已完成前期試產與學習曲線階段，樂觀將為下半年營運成長動能，增添薪火。

此外，過去受限產能滿載而暫緩的中、高階美系精品包袋新客戶訂單，在泰國廠與柬埔寨廠完成擴廠與整併後，可望開始接單，並貢獻挹注。

威宏指出，輕奢與精品包袋類產品，過去集團以大陸東莞生產為主，泰國產能則為TUMI全部攬下。因應訂單需求，公司再擴增2條行李箱產線，及6條男用商務包袋產線，受惠美系客戶對生產基地外移至東南亞的需求，柬埔寨未來將成為威宏集團旗下最大轉運調度與生產重心。

針對今年營運走勢，威宏樂觀將呈現前低後高、逐季走揚的趨勢，上半年全球經濟發展停滯、大陸農曆新年與疫情再起，及運動相關庫存水位偏高等因素，影響整體營運表現，隨庫存調整完成，並走出景氣谷底，下半年可望逐步回升，樂觀營運表現再攀高峰。